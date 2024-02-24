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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

В Минобороны России сообщили об ударах по ВСУ на ряде направлений

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в течение суток российская армия нанесла удары по украинским позициям на купянском, южнодонецком и херсонском направлениях.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщило ведомство в субботу.

По его данным, ВСУ потеряли за сутки на купянском участке до 55 военнослужащих, два пикапа и артиллерийскую установку "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. В районе населенного пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, армия Украины потеряла на южнодонецком направлении за сутки до 125 военнослужащих, шесть автомобилей и гаубицу М777.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, ВСУ на херсонском участке за сутки потеряли: до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы - М777, "Гвоздика" и Д-30.

Уничтожен украинский полевой склад боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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