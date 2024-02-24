Военные РФ заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска после взятия под контроль города Авдеевка занимают более выгодные рубежи и позиции, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в заявлении ведомства.

17 февраля Минобороны РФ сообщило, что после боев российская армия взяла под полный контроль Авдеевку в Донбассе.

В субботу министерство заявило, что в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино в ДНР отражены две контратаки 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 бронемашин и 24 автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

В районе Богдановки в ДНР отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ, сказано в сообщении.

Как заявило Минобороны РФ, "потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30".