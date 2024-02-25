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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Кременского района ЛНР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по Кременскому району Луганской народной республики, в результате обстрела погиб мирный житель, сообщил в воскресенье глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

"В результате обстрела села Кременского муниципального округа, мы потеряли одного из наших сограждан, и я, от имени всего округа, выражаю искренние соболезнования родным погибшего", - говорится в сообщении Третьякова, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Он добавил, что также в результате обстрела повреждения получили восемь жилых домов, один из которых полностью разрушен.

Третьяков назвал главной задачей в настоящее время оказание помощи и поддержки пострадавшим.

ЛНР Вячеслав Третьяков Кременский район
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