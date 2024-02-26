Военные РФ заявили о контроле над поселком Ласточкино на авдеевском направлении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили в понедельник, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении и продолжили улучшать положение по переднему краю.

Также, по данным министерства обороны РФ, российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой народной республики.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики".

На донецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, станцию контрбатарейной борьбы, проинформировали в Минобороны.

На южнодонецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны России.

По данным ведомства, "на авдеевском направлении отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское и Петровское Донецкой народной республики, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка Донецкой народной республики".

"Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30", - сказано в сообщении.

"Подразделениями "Западной" группировки войск на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сообщили в военном ведомстве.

На херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град", добавили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Российские военные уничтожили 62 украинских беспилотника в Запорожской, Херсонской областях и Луганской народной республике (ЛНР),

По данным ведомства, всего с начала проведения операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов и 13 454 беспилотника.