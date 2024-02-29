Российские подразделения закрепились в селе Работино Запорожской области

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино (Запорожская область) и закрепились в этом населенном пункте.

"Данная операция по штурму позиций ВСУ в районе населенного пункта Работино была организована во взаимодействии со всеми видами и родами войск", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В четверг министерство распространило кадры, на которых, как сообщается, военнослужащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) ведут штурмовые действия в районе Работино.

"На кадрах объективного контроля с разведывательного беспилотного летательного аппарата видно, как штурмовые группы гвардейского мотострелкового полка ЮВО под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населенный пункт и закрепляются в одном из ключевых зданий Работино", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Перед штурмом нашим танковым звеном была проложена дорога через минные поля. После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП" - цитирует Минобороны РФ командира одного из танков.

"Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск "Днепр", нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

28 февраля министерство сообщило, что на херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили украинскую контратаку в районе Работино. Также Минобороны РФ заявило, что российские подразделения взяли под контроль поселок Петровское (украинское название - Степовое) на авдеевском направлении.

17 февраля Минобороны РФ сообщило, что после боев российская армия взяла под полный контроль город Авдеевка в Донбассе, ведёт дальнейшее наступление.

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал на заседании коллегии военного ведомства, что российские войска, взяв под контроль авдеевский узел обороны ВСУ, улучшают положение на донецком и купянском направлениях.

"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой народной республики", - сказал Шойгу 27 февраля.