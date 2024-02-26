ФАС выявила в 2023 году почти 3 тыс. картельных госзакупок на 174 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в 2023 году 2,9 тыс. госзакупок на 174 млрд рублей, в которых были выявлены нарушения антимонопольного законодательства – картели на торгах и сговор с заказчиком, говорится в сообщении ФАС.

"Ограничивающие конкуренцию соглашения чаще всего встречались в сфере строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания, а также при поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий", - отмечается в сообщении.

В результате служба возбудила 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности. По этим делам было привлечено 307 поставщиков и 24 заказчика.

По этим делам ФАС приняла 224 решения о нарушении антимонопольного законодательства. При этом в сообщении отмечается, что в прошлом году по штрафам, наложенным центральным аппаратом службы за антиконкурентные соглашения, в федеральный бюджет поступило немногим более 1 млрд рублей.

Кроме того, ФАС подчеркнула, что на основании материалов ведомства в 2023 году было возбуждено 39 уголовных дел, из них 13 – картельных.