Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

ФАС выявила в 2023 году почти 3 тыс. картельных госзакупок на 174 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в 2023 году 2,9 тыс. госзакупок на 174 млрд рублей, в которых были выявлены нарушения антимонопольного законодательства – картели на торгах и сговор с заказчиком, говорится в сообщении ФАС.

"Ограничивающие конкуренцию соглашения чаще всего встречались в сфере строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания, а также при поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий", - отмечается в сообщении.

В результате служба возбудила 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности. По этим делам было привлечено 307 поставщиков и 24 заказчика.

По этим делам ФАС приняла 224 решения о нарушении антимонопольного законодательства. При этом в сообщении отмечается, что в прошлом году по штрафам, наложенным центральным аппаратом службы за антиконкурентные соглашения, в федеральный бюджет поступило немногим более 1 млрд рублей.

Кроме того, ФАС подчеркнула, что на основании материалов ведомства в 2023 году было возбуждено 39 уголовных дел, из них 13 – картельных.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Квоту по приему на целевое обучение в вузах в 2024 году увеличат на 6%

Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию

Думе предложат законодательно обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Думе предложат законодательно обязать Apple разрешить установку сторонних приложений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });