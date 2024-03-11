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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Правительство РФ продлит до 2028 года программу по борьбе с картелями

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Кабмин РФ намерен продлить до 2028 года действие межведомственной программы по борьбе с картелями, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.

"Была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению таких картелей, - сказал он. - За пять лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений. Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года".

При этом глава правительства отметил, что на новом этапе реализации программы планируется, в частности, активно использовать информационные технологии.

"Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия незаконной практике, - подчеркнул Мишустин. - В частности, внедрению информационной системы "Антикартель" - это разработка отечественных специалистов. Она автоматически станет выявлять признаки нарушения антимонопольного законодательства".

Кроме того, по словам премьер-министра, планируется улучшить процедуру смягчения или освобождения от ответственности для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении.

"Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур и справедливость ценообразования", - добавил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что выявила в 2023 году 2,9 тыс. госзакупок, в которых были обнаружены нарушения антимонопольного законодательства - картели на торгах и сговор с заказчиком. Объем этих закупок составил 174 млрд рублей.

В результате служба возбудила 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности. По этим делам было привлечено 307 поставщиков и 24 заказчика. При этом ФАС приняла 224 решения о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, на основании материалов ведомства в 2023 году было возбуждено 39 уголовных дел, из них 13 - картельных.

Михаил Мишустин ФАС
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