Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Двое детей пострадали при обстреле села в Белгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два ребенка пострадали в результате минометного обстрела со стороны Украины села в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго - контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что есть повреждения в жилом секторе.

"В многоквартирном трехэтажном доме выбиты 5 окон, также посечен один легковой автомобиль. (...) На месте работают оперативные службы", - сказал губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депутаты выявили факты вмешательства посольства США в российские выборы

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Российский президент утвердил новое военно-административное деление РФ

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Для правозащитника Орлова просят почти три года колонии по делу о дискредитации армии

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Квоту по приему на целевое обучение в вузах в 2024 году увеличат на 6%

Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });