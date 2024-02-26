Двое детей пострадали при обстреле села в Белгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два ребенка пострадали в результате минометного обстрела со стороны Украины села в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго - контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что есть повреждения в жилом секторе.

"В многоквартирном трехэтажном доме выбиты 5 окон, также посечен один легковой автомобиль. (...) На месте работают оперативные службы", - сказал губернатор.