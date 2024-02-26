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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Минобороны РФ сообщило о третьем за день сбитом над Белгородской областью дроне

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли еще одну украинскую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщали, что сбивали украинские дроны около 11:00, 17:50 и 18:20 по московскому времени.

Белгородская область Минобороны РФ
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