Минобороны РФ сообщило о третьем за день сбитом над Белгородской областью дроне
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли еще одну украинскую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ.
Военные сообщали, что сбивали украинские дроны около 11:00, 17:50 и 18:20 по московскому времени.