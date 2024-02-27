ФАС проверит Сбербанк на нарушение закона о рекламе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

В ФАС поступила жалоба гражданина на рекламу Сбербанка на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу - 12% годовых. Сведения об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом, отмечает ведомство.

В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, подчеркнула служба.

ФАС в мае 2023 года оштрафовала Сбербанк на 600 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Тогда банк крупным шрифтом указал привлекательную для потребителя информацию о ставке по кредиту, но условия для ее получения разместил мелким шрифтом.