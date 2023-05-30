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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк на 600 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались в рекламе Сбербанка мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, отмечает ФАС. Крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и другое), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.

Комиссия ФАС признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении Сбербанка также было возбуждено дело об административном правонарушении.

ФАС Сбербанк
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