"Ростелеком" планирует во II полугодии 2024 года IPO своей "дочки"

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт, заявил президент компании Михаил Осеевский.

"Ростелеком" в апреле 2021 года, презентуя стратегию, заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений (среди них назывались ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

"Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным", - сказал Осеевский в ходе онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков.

Ранее он говорил журналистам, что в ходе IPO "дочки" оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".

Во вторник глава "Ростелекома" также отметил, что менеджмент удовлетворен темпами роста капитализации, наблюдающимися в последнее время, однако считает, что "даже текущий уровень не отражает объективную стоимость компании, исходя из аналогов и потенциалов роста". "Мы верим в то, что стоимость "Ростелекома" в ближайшие годы должна существенным образом скорректироваться и отражать реальную стоимость этого актива для акционеров", - заявил Осеевский.