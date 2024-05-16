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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

"Ростелеком" во II полугодии представит новую стратегию развития до 2030 года

Осеевский подтвердил, что компания планирует в 2024 году вывести на IPO одну из своих "дочек"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует во второй половине года представить рынку обновленную стратегию развития до 2030 года, ее разработка находится в завершающей стадии, сообщил через пресс-службу первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

"В ней (стратегии - ИФ) мы сформулируем новые ключевые приоритеты до 2030 года, в том числе - с учетом стратегии развития отрасли связи, а также технологического лидерства и цифровизации экономики, - сказал он. - В новой стратегии мы обозначим планы по инвестициям в рост бизнеса, созданию и раскрытию стоимости для наших акционеров".

По словам Анохина, также в планах компании - выход в новые цифровые ниши.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский вновь подтвердил, что компания планирует в 2024 году вывести на IPO одну из своих "дочек".

"Это даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость "Ростелекома" через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам", - сказал глава компании.

Ранее он сообщал, что IPO одной из "дочек" планируется провести во II полугодии, при этом в дальнейшем "Ростелеком" намерен продолжить этот опыт. В ходе IPO "дочки" оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов", говорил Осеевский.

Михаил Осеевский Ростелеком Сергей Анохин
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