В Центральном военном округе до конца года реорганизуют 18 воинских частей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Центральном военном округе (ЦВО) до конца года будут реорганизованы 18 воинских частей, на вооружение к ним поступит свыше 360 единиц новой и модернизированной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате доля современных образцов составит 52,8%", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что "реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении".

Министр обороны также сообщил, что соединения и части ЦВО оснащаются новым вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

"В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - заявил Шойгу.

По его словам, итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств.