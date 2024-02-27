РФ пока не присоединяется к временному соглашению арбитража в ВТО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министерская конференция ВТО (проходящая с 26 по 29 февраля в Абу-Даби) может подтвердить обязательство по разблокировке апелляционного органа (АО) до конца 2024 года, Россия пока не видит целесообразности присоединяться к временному соглашению арбитража, сообщил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев в интервью "Интерфаксу" на полях конференции.

"В течение последних месяцев на площадке ВТО проходили предметные дискуссии и вырабатывались проекты решений, способствующих восстановлению и модернизации этой системы (апелляционного органа, деятельность которого была заблокирована из-за позиции США в декабре 2019 года - ИФ). Российские эксперты принимали в них самое активное участие", - сказал он.

"Сейчас мы имеем "наполовину полный стакан" - сделано многое, но к решению задачи воссоздания апелляционного механизма стороны, по сути, так и не приступили. На конференции министры, скорее всего, подтвердят обязательство завершить эту работу до конца текущего года", - отметил Ильичев.

"Нельзя сказать, что эта ситуация нас радует. У нас есть выигранные споры, "зависшие" на стадии апелляции из-за неработающего АО. Мы хотим быть уверены в том, что, если мы сейчас откроем новый спор и выиграем его, у нас будет гарантия того, что проигравшая сторона будет выполнять решения арбитров. Примечательно, что все наши партнеры по ВТО серьезно заинтересованы в том, чтобы организация обладала эффективным механизмом разрешения торговых споров", - добавил замминистра.

Ильичев отметил, что РФ рассматривала возможность присоединения к так называемому временному многостороннему механизму арбитража (он был создан в 2021 году группой членов ВТО как раз в контексте проблемы неработающего АО).

"Пока у нас нет уверенности в том, что этот механизм является полноценной заменой АО. Большинство членов ВТО считают его не более чем временным решением, а в качестве основной задачи видят восстановление на постоянной основе универсальной системы разрешения споров, параметры которой будут согласованы всеми участниками организации. Наверное, нам есть смысл подождать ее принятия, ждать осталось недолго. Если же процесс неоправданно затянется - вернемся к этому вопросу снова", - сказал он.