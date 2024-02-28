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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Решетников заявил об ущербе для развивающихся стран из-за протекционизма

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Протекционистские меры, принимаемые рядом государств под ложными оправданиями, подрывают многостороннюю торговлю и ограничивают экономические перспективы развивающихся стран, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников на проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции ВТО (МК13).

"Одним из вызовов является растущее количество протекционистских мер. Такие меры, замаскированные под различные благие намерения, включая защиту окружающей среды или национальной безопасности, существенно подрывают многостороннюю торговлю", - отметил он.

"Из-за подобных барьеров в торговле развивающиеся страны начинают отставать экономически. Подобные вызовы должны тщательно изучаться. Необходимо избегать одностороннего подхода", - добавил министр.

Решетников отметил, что развивающиеся страны стремятся как увеличить свою долю в глобальных цепочках добавленной стоимости, так и переместиться в сегменты цепочек с большей добавленной стоимостью. Недостаточный доступ к информации, финансовым ресурсам и новейшим технологиям подрывают такие усилия, констатировал он.

Министр заявил, что Россия открыта для обсуждения в ВТО различных предложений по поддержке наименее развитых стран.

ВТО Максим Решетников
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