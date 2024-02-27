РКН исключил ресурс сообщества площадки Steam из реестра запрещенных сайтов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) после удаления информации о способах изготовления наркотических средств убрал одну из страниц сообщества онлайн-сервиса Steam из реестра запрещенных в России сайтов, блокировка не производилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"За распространение информации о способах изготовления наркотических средств Роскомнадзор на основании решения МВД России внес в Единый реестр запрещенной информации конкретную интернет-страницу сообщества Steam и направил в адрес владельца сайта требование удалить указанный противоправный контент", - сказали в РКН.

Блокировка в РФ этого ресурса не проводилась, отметили в ведомстве.

"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - сказали в РКН.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Роскомнадзор по требованию МВД от 22 февраля внес в реестр запрещенных сайтов ресурс сообщества игровой площадки Steam - Steamcommunity.com.

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve, запущен в 2003 году.