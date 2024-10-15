Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ Steam по требованию Роскомнадзора (РКН) удалил со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр (запрещенной информации - ИФ), будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент", - сказали в РКН.

Там уточнили, что 11 страниц с противоправным контентом были удалены компанией за прошедшую неделю.

В ведомстве добавили, что ранее РКН фиксировал размещение сервисом на своем ресурсе противоправного контента, после чего вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.

"Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в Реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса. Ещё раз обращаем внимание СМИ на недопустимость публикации непроверенной информации", - сказали в пресс-службе ведомства.

РКН сообщил, что согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ, после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы - в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый американский компанией Valve. Запущен в сентябре 2003 года.