Korean air не смогла отменить штраф ФТС за вылет из России без разрешения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, которые отказались отменять штраф Шереметьевской таможни ФТС России в размере 4,2 млрд рублей, назначенный авиакомпании Korean air за вылет ее самолета из "Шереметьево" без разрешения таможенного органа.

"Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов, арбитражными судами первой и апелляционной инстанции при вынесении обжалуемых судебных актов, не допущено", - говорится в постановлении суда.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года в аэропорт "Шереметьево" прибыл грузовой самолет Korean Air типа Boeing 777F, который далее направлялся во Франкфурт. Представители компании подали на таможенный пост документы для операций, "связанных с таможенным декларированием воздушного судна и его выпуском". Через несколько минут самолет "при отсутствии разрешения таможенного органа на убытие" покинул таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Шереметьевская таможня возбудила в отношении Korean Air дело об административном правонарушении.

24 февраля 2022 года по результатам рассмотрения материалов дела авиакомпания была признана виновной, ей был назначен штраф в размере половины стоимости ее Boeing 777F. Экспертно-криминалистическая служба ФТС оценила стоимость самолета более чем в 16,6 млрд рублей, таким образом, сумма штрафа превысила 8,3 млрд рублей.

В марте 2022 года в ФТС России поступила жалоба Korean Air на постановление Шереметьевской таможни - ведомство, однако, оставило его без удовлетворения. Не согласившись с этим, в ноябре того же года перевозчик обратился с иском в Арбитражный суд Московской области с требованием отменить решения таможенных органов. В обосновании Korean Air указала, что для соблюдения законодательства предприняла все необходимые меры. Более чем за 3 часа до убытия самолета компания подала в таможню предварительную информацию в электронном виде, и "пакет документов был зарегистрирован таможней без замечаний". При этом на грузовом манифесте, относящемся к товарам на борту, был проставлен штамп "Вывоз разрешен", что по мнению заявителя, не только разрешает вывоз товаров, но свидетельствует о проверке документов на самолет и разрешает его убытие. Кроме того, заявитель сослался на нарушения со стороны таможенного органа при производстве по делу об административном правонарушении: ненадлежащее уведомление законного представителя авиакомпании о процессуальных действиях, неосуществление перевода документов на корейский или английский языки, недостоверное определение стоимости самолета.

Возражая против удовлетворения требований истца, представители Шереметьевской таможни и ФТС указали на отсутствие нарушений со своей стороны, а также на неверное толкование заявителем положений таможенного законодательства.

Суд решил, что решения таможенных органов являются законными, но при этом снизил сумму штрафа до 4,2 млрд рублей. Korean Air попыталась оспорить это решение сначала в Десятом арбитражном апелляционном суде, затем подала кассационную жалобу.