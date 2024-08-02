Верховный суд не будет рассматривать жалобу Korean Air на штраф от ФТС на 4,2 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Судья Верховного Суда России Денис Тютин отказал авиакомпании Korean Air в рассмотрении судебной коллегией по экономическим спорам ее кассационной жалобы по делу о штрафе на 4,2 млрд рублей, назначенном Шереметьевской таможней ФТС за убытие самолета из "Шереметьево" без разрешения таможенного органа.

"Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований (...) для рассмотрения дела в судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда РФ, (...) поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права", - сказано в определении суда.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года в аэропорт "Шереметьево" прибыл грузовой Boeing 777 Korean Air, который далее направлялся во Франкфурт. Представители компании подали на таможенный пост документы для операций, "связанных с таможенным декларированием воздушного судна и его выпуском". Через несколько минут самолет "при отсутствии разрешения таможенного органа на убытие" покинул таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Шереметьевская таможня возбудила в отношении Korean Air дело об административном правонарушении.

24 февраля 2022 года по результатам рассмотрения материалов дела авиакомпания была признана виновной, ей был назначен штраф в размере половины стоимости ее Boeing. Экспертно-криминалистическая служба ФТС оценила стоимость самолета более чем в 16,6 млрд рублей, таким образом, сумма штрафа превысила 8,3 млрд рублей.

В марте 2022 года Korean Air подала жалобу на постановление Шереметьевской таможни в ФТС России - ведомство оставило его без удовлетворения. Не согласившись с этим, перевозчик обратился с иском в Арбитражный суд Московской области с требованием отменить решения таможенных органов. В обосновании Korean Air указала, что для соблюдения законодательства предприняла все необходимые меры: более чем за 3 часа до убытия самолета подала в таможню предварительную информацию в электронном виде, и "пакет документов был зарегистрирован таможней без замечаний". На грузовом манифесте, относящемся к товарам на борту, был проставлен штамп "Вывоз разрешен", что по мнению заявителя, не только разрешает вывоз товаров, но свидетельствует о проверке документов на самолет и разрешает его убытие.

Кроме того, заявитель сослался на нарушения со стороны таможенного органа при производстве по делу об административном правонарушении: ненадлежащее уведомление представителя авиакомпании о процессуальных действиях, неосуществление перевода документов на корейский или английский языки, недостоверное определение стоимости самолета.

Возражая против удовлетворения требований истца, представители Шереметьевской таможни и ФТС указали на отсутствие нарушений со своей стороны, а также на неверное толкование заявителем положений таможенного законодательства.

Суд решил, что решения таможенных органов являются законными, но при этом снизил сумму штрафа до 4,2 млрд руб. Korean Air попыталась оспорить это решение сначала в Десятом арбитражном апелляционном суде, затем в Арбитражном суде Московского округа, однако те оставили в силе решение суда первой инстанции. В апреле компания подала в Верховный суд кассационную жалобу, а в июне - ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов. В обоих случаях ей было отказано.