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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Фрегат ТОФ провел учение по борьбе с пиратством в Аравийском море

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" во время дальнего морского похода провел учение по противодействию пиратству в Аравийском море, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что на первом этапе, по легенде учения, было обнаружено подозрительное каботажное судно, которое не отвечало на радиозапросы фрегата. К судну была направлена группа досмотра. Члены экипажа условного противника пытались оказать сопротивление, но были задержаны.

На втором этапе учения артиллерийские расчёты фрегата отработали уничтожение условных малогабаритных быстроходных лодок, на которых вооружённые люди пытались напасть и захватить иностранное торговое судна.

В третий этап учения вошло воздушное патрулирование в заданном районе, его выполнил экипаж корабельного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

Фрегат "Маршал Шапошников" продолжает выполнение поставленных задач в Аравийском море.

ТОФ Маршал Шапошников Аравийское море
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