Фрегат "Маршал Шапошников" покинул Катар

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода в порту Хамад и покинул Катар, сообщает в пятницу Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В период стоянки корабля в порту Катара фрегат был задействован в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выставки корабль посетили военнослужащие военно-морских сил других государств и иностранные гости мероприятия.

Как сообщил флот, в настоящее время фрегат продолжает выполнение задач дальнего морского похода.

22 января пресс-служба ТОФ сообщила о выходе крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" из Владивостока в море для выполнения "обширного комплекса задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов.