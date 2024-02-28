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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Глава МИД КНР заявил о наивысшем уровне российско-китайских отношений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил, что настоящее время отношения между Китаем и РФ находятся на самом высоком уровне развития за всю историю.

"Отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне за всю историю", - цитирует МИД КНР заявление дипломата на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сунь Вэйдун отметил здоровое и стабильное развитие отношений "всестороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией в новую эпоху".

Замминистра призвал использовать исполняющуюся в текущем году 75-ю годовщину установления дипотношений между двумя странами "в качестве новой отправной точки" для "продолжения укрепления политического и стратегического взаимного доверия, расширения всестороннего стратегического сотрудничества и углубления прагматического взаимодействия в различных областях".

Он заявил о важности роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в делах Азиатско-Тихоокеанского региона и совместном поддержании региональной безопасности, стабильности и развития.

Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуация на Корейском полуострове и Украину.

Замглавы МИД Китая находился в Москве с 26 по 27 февраля для консультаций по китайско-российским отношениям и делам ШОС. Он провел переговоры с российским коллегой Андреем Руденко и был принят Лавровым.

Сообщение о пребывании Сунь Вэйдуна в Москве размещено на сайте МИД КНР.

МИД КНР Сунь Вэйдун МИД РФ Сергей Лавров
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