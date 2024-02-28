Что случилось этой ночью: среда, 28 февраля

Американские войска не отправят на Украину, ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции, США требуют соблюдения гуманитарного права в Газе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США не планируют отправлять войска на Украину. По мнению американского президента Джо Байдена, Киев получит от Вашингтона все необходимое вооружение, как только Конгресс одобрит соответствующий законопроект.

- Ряд американских сенаторов считают, что конфликт на Украине завершится переговорами. Как отмечает Politico, "такая позиция была непопулярна всего несколько месяцев назад".

- Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в I квартале до 7,6%. При этом ЦБ по-прежнему ожидает, что инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

- Штаты требуют от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в секторе Газе. Вашингтон хочет получить письменные гарантии к середине марта, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен мог заверить их к концу месяца.

- Глава МИД КНР заявил о наивысшем уровне российско-китайских отношений. Сунь Вэйдун призвал к "продолжению укрепления политического и стратегического взаимного доверия, расширению всестороннего стратегического сотрудничества и углублению прагматического взаимодействия в различных областях".