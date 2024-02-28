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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Обвиняемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" арестовали в Приморье

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Приморском крае задержан подозреваемый в поджоге склада строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в городе Артем, сообщает в среду пресс-служба краевого управления МВД. Прокуратура региона уточнила, что он арестован на два месяца.

"При осмотре места происшествия полицейские обнаружили признаки поджога. Сотрудники ОМВД России по городу Артему в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Они выяснили, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока", - говорится в сообщении управления МВД.

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Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Мужчина обвиняется в том, что 26 февраля он, будучи работником организации, из хулиганских побуждений поджег деревянную палету в складском помещении торгового комплекса на ул. Махалина д. 43 в городе Артеме.

Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что арестованный - сотрудник ООО "Леруа Мерлен Восток", в результате поджога пострадал склад "Леруа Мерлен", а гипермаркету в результате пожара причинен ущерб на сумму не менее 1 млн руб.

Как сообщалось, в Артеме загорелся отдельно стоящий склад на территории гипермаркета, потом пламя перекинулось на второй склад. Общая площадь возгорания изначально составила 700 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Leroy Merlin Артем Приморский край
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