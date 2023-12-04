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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Леруа Мерлен Восток", основное российское юрлицо DIY-ритейлера Leroy Merlin, сменило основного владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. 1 декабря владельцем 99,993% ООО стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ.

Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo, куда входит DIY-ритейлер.

В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в России местному менеджменту, сама сделка должна была получить одобрение российских регуляторов. Продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.

После этого Adeo не делала заявлений по сделке.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах России.

ОАЭ Leroy Merlin Adeo Scenari Holding LP Франция Леруа Мерлен
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