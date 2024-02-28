Агент разведки Украины осужден в РФ на 11,5 лет за попытку купить детали к С-300

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося купить детали к ракетно-зенитному комплексу С-300, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя города Мелитополь, гражданина Украины, Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону "при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300".

"В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности Кривицкого. Его вина доказана в полном объеме", - заявили в ФСБ.

Кроме того, добавили в ЦОС, "достоверно подтвержден факт причастности Сергея Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресечённой органами безопасности".