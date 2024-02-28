Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Агент разведки Украины осужден в РФ на 11,5 лет за попытку купить детали к С-300

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, пытавшегося купить детали к ракетно-зенитному комплексу С-300, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя города Мелитополь, гражданина Украины, Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону "при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300".

"В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности Кривицкого. Его вина доказана в полном объеме", - заявили в ФСБ.

Кроме того, добавили в ЦОС, "достоверно подтвержден факт причастности Сергея Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресечённой органами безопасности".

Ростовская область Украина ФСБ С-300
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Глава МИД КНР заявил о наивысшем уровне российско-китайских отношений

Что произошло за день: вторник, 27 февраля

Принят в I чтении проект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Геннадий Гудков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Геннадий Гудков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

Биржевые цены на топливо развернулись вниз на новостях

В МИД России заявили, что время объединений типа G7 безвозвратно ушло

В МИД России заявили, что время объединений типа G7 безвозвратно ушло

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });