Петербуржец получил срок по делу о подготовке теракта на Ставрополье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Александра Журавлева из Петербурга виновным в попытке подготовки теракта в Ставропольском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Установлено, что осужденный, находясь в Санкт-Петербурге, в ходе общения через мессенджер с неизвестным, представившимся сотрудником ГУР Минобороны Украины, дал согласие на сотрудничество. 15 января 2023 года Журавлев прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт", - рассказал собеседник агентства.

Следствие и суд установили, что Журавлев купил компоненты для изготовления зажигательного устройства и выбрал административное здание для нападения. Также он сделал фото и видео, которые отправил собеседнику из ГУР.

"Планируемый подсудимым террористический акт не был совершен по независящим от него обстоятельствам в связи с его задержанием сотрудниками Федеральной службы безопасности России", - уточнили в суде.

Журавлев приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК (подготовка к теракту).