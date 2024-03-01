Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Петербуржец получил срок по делу о подготовке теракта на Ставрополье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Александра Журавлева из Петербурга виновным в попытке подготовки теракта в Ставропольском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Установлено, что осужденный, находясь в Санкт-Петербурге, в ходе общения через мессенджер с неизвестным, представившимся сотрудником ГУР Минобороны Украины, дал согласие на сотрудничество. 15 января 2023 года Журавлев прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт", - рассказал собеседник агентства.

Следствие и суд установили, что Журавлев купил компоненты для изготовления зажигательного устройства и выбрал административное здание для нападения. Также он сделал фото и видео, которые отправил собеседнику из ГУР.

"Планируемый подсудимым террористический акт не был совершен по независящим от него обстоятельствам в связи с его задержанием сотрудниками Федеральной службы безопасности России", - уточнили в суде.

Журавлев приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК (подготовка к теракту).

Петербург Ставрополье ГУР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости

Кокаин из Бельгии на 165 млн рублей нашли среди бананов в порту Петербурга

Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России

Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России

Суд подтвердил передачу государству долей в компаниях, связанных с Дальнегорским ГОКом

Зафиксировано движение пяти дронов в направлении Воронежа

Что произошло за день: четверг, 29 февраля

Доля отечественных устриц на рынке РФ достигла 60-70%

Главред "Новой газеты" Соколов оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });