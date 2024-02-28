ФСБ сообщила об аресте агента украинской военной разведки в Крыму

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Симферополе отправил под арест гражданина Украины, собиравшего сведения о Росгвардии для координации ракетных ударов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в среду.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.

"Пересылка информации о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений передавалась в ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера", - уточнили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж").

Киевский районный суд Симферополя отправил мужчину под стражу на два месяца, заявили в ЦОС, напомнив, что наказание по статье о шпионаже может составить до 20 лет лишения свободы.