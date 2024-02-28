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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Кремлю неизвестно о попытках США следить за смартфонами лиц из окружения Путина

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно, что США пытались следить за президентом РФ Владимиром Путиным именно через наблюдение за смартфонами лиц из его окружения, спецслужбы делают все для обеспечения безопасности главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно, что именно таким образом (следили - ИФ), я не знаю, на чем основывается эта информация", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя сообщения о том, что США пытались отслеживать передвижения Путина, наблюдая за смартфонами людей из его окружения.

"Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну, и конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", - заявил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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