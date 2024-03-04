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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Москва надеется узнать итоги проверки Берлином аудиозаписи об атаке на Крымский мост

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия надеется узнать результаты проверки со стороны властей ФРГ в отношении записи переговоров офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин (канцлер Германии - ИФ) Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, имею в виду даже через средства массовой информации, к чему пришла эта проверка", - сказал Песков журналистам, комментируя аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали возможность атаки на Крымский мост.

"Здесь предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию, или это часть государственной политики ФРГ", - сказал Песков.

Он отметил, что "и то, и другое очень плохо". "Это лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного запада в конфликт вокруг Украины", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Олаф Шольц Германия Крымский мост
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