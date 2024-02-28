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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Росатом" рассматривает ряд проектов новых АЭС в Африке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" получила ряд заявок от африканских стран рассмотреть проекты строительства новых АЭС, сообщил в среду гендиректор компании Алексей Лихачев в Госдуме.

В частности, возвращается интерес к атомной энергетике у ЮАР. У этой страны есть спрос на плавучую АЭС, сказал Лихачев.

Помимо этого, с одной из африканских стран "Росатом" рассматривает строительство мини-ГЭС. Вопрос в максимальной степени проработки, заявил Лихачев.

Алексей Лихачев Росатом ЮАР Африка
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