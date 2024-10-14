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Правительство подготовит меры господдержки экспортных поставок плавучих АЭС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал главе "Росатома" Алексею Лихачеву проработать вопрос о государственной поддержке производства и поставок на экспорт плавучих электростанций. Они обсудили это на выставке "Сделано в России".

"Давайте подумаем об этом... Это очень важное направление работы "Росатома", конечно, нужно оказать все виды поддержки, которые будут разумны. Давайте подумаем, что мы можем сделать", - сказал Мишустин.

Лихачев отметил, что в настоящее время на плавучие станции не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, так как фактически экспортным товаром является не сам плавучий энергоблок, а электроэнергия, которую он вырабатывает.

"Если бы вы поручили нам вместе, конечно, с руководством правительства придумать, как можно подстроить современные меры вот именно под этот эксклюзивный продукт, мы были бы очень благодарны, потому что, конечно же, востребованность очень большая, и цена всё-таки гораздо ниже, чем у наших больших наземных блоков", - заявил глава "Росатома".

Мишустин сказал, что "абсолютно согласен" с тем, что в мире существует высокий интерес к российским плавучим электростанциям. При этом он отметил, что многие его коллеги, например, из стран СНГ, еще не знают о том, что у России уже работает референтная плавучая электростанция ("Академик Ломоносов" в порту Певека). "Многие очень коллеги, в том числе и из стран СНГ, задают вопросы - "что-то спроектировано?". Я удивлён, что многие не знают об этом, когда я не говорю, что я ещё несколько лет назад видел "Академика Ломоносова", который стоит, выдает городу небольшому энергию. Это очень важно, чтобы люди знали о том, что у нас есть эти решения", - подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин Певек Правительство Росатом Алексей Лихачев
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