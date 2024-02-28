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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Движение в обход Твери по трассе М-11 полностью откроют этим летом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение на обходе Твери полностью откроют летом этого года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочей поездки в Тверскую область в среду.

"Полностью открыть движение на обходе Твери планируется летом 2024 года. Это даст импульс развитию Тверской области. Для автомобилистов это возможность бесшовно проезжать путь из Москвы в Санкт-Петербург, а также от северной столицы до Казани без пересечений в одном уровне, что сэкономит время в пути", - сказал Савельев.

В декабре 2023 года было досрочно открыто движение на первом пусковом комплексе Северного обхода Твери по скоростной платной трассе М-11 "Нева" - от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 км. Его ввод позволяет автомобилистам, не заезжая в Тверь, добраться из Петербурга до Бежецка и Ярославля. Обеспечена возможность съезда с М-11 на трассу Р-132 "Золотое кольцо". На участке построено 17 путепроводов и мостов, включая два моста через р.Тверцу.

В настоящее время активно ведутся работы на втором пусковом комплексе Северного обхода протяженностью 28,6 км, включающем две развязки на пересечении с трассой М-10 "Россия" и дорогой "Тверь-Кимры", еще 11 мостов и путепроводов.

Самый крупный и технически сложный объект - мост через Волгу протяженностью 738 метров. Уже выполнено три из пяти этапов надвижки пролетного строения, это 347 погонных метра.

Как отметил в среду председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко, на стройке обхода сосредоточено больше 1 тыс. человек и порядка 600 единиц техники. "Количество работников, задействованных только в строительстве моста, составляет около 300 человек. Работы ведутся круглосуточно", - сказал Петушенко.

В свою очередь, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что ввод всего Северного обхода - это новые возможности для Тверской области. "Это перспективное направление по пассажирским перевозкам. Особенно важен данный участок для дальнейшего развития отрасли туризма в регионе", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы облправительства, реализация проекта обеспечит дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов, АПК и жилищного строительства на территориях Твери, Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского округов.

Северный обход Твери

Как сообщалось, Северный обход Твери по трассе М-11 будет четырехполосной дорогой с транспортными развязками на города Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через Волгу, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке - около 21 тыс. автомобилей в сутки.

АО "Дороги и мосты", выделенное из капитала ПАО "Мостотрест" в 2020 году в результате реорганизации группы, стало единственным участником конкурса на строительство Северного обхода Твери с последующей эксплуатацией участка на платной основе. Стратегическим партнером компании заявлено ООО "Трансстроймеханизация", ранее также входившее в ПАО "Мостотрест".

Сроки выполнения работ ограничены 31 июля 2025 года. Источники финансирования - средства ФНБ и субсидии госкомпании "Автодор" из федерального бюджета РФ.

Платный Северный обход Твери входит в состав скоростной платной автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург на участке 149-208 км. Движение по М-11 на всем ее протяжении, кроме данного обхода, было запущено в конце 2019 года.

М-11 Минтранс РФ Тверская область
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