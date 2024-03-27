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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Тверь рассчитывают на федеральные средства для строительства объездной дороги в Торжке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал важным строительство объездной дороги для сохранения исторического центра Торжка.

"Конечно, о чём сегодня говорили, это Торжок, исторический город. У нас здесь есть большое количество промышленных предприятий, в том числе это большое предприятие по деревообработке - "СТОД". Это компания "Лукойл", которая сейчас развивает актив компании Shell, которая ушла из России. Это большой вагонозавод. И у нас очень большой поток грузового автотранспорта по историческому центру, в том числе большегрузов, которые возят лес и которые, к сожалению, разбивают дороги, фур. Это и отгрузка продукции Торжокского вагоностроительного завода", - сказал Руденя.

"Поэтому у нас была просьба рассмотреть вопрос - и мы подготовили письмо - о строительстве объездной дороги, потому что сегодня исторический центр, конечно, не приспособлен для движения большегрузного негабаритного транспорта", - отметил тверской губернатор.

Путин уточнил: "Дорога вокруг Торжка?"

"Объездная дорога вокруг Торжка. Потому что дороги [в городе] просто для этого не приспособлены, и делать капитальный ремонт дороги, усиливать невозможно - нам археологи не дадут это сделать", - заявил Руденя.

Торжок - один из древнейших городов Верхневолжья, основанный на рубеже IX-X веков на берегах реки Тверцы. Он входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными. Территория города - уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников.

Торжок Тверь Игорь Руденя
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