Госдума отложит рассмотрение законопроекта об антимонопольном контроле цен

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы планирует перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта, который позволял бы ФАС не учитывать изменение цен на мировых товарных рынках при определении монопольно высокой или низкой цены товара на внутреннем российском рынке.

Законопроект № 409891-8, который в палату внесли сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Савин, был принят в первом чтении в конце февраля и обсуждался ко второму чтению. Второе чтение намечалось на 30 мая. Судя по повестке Совета Думы, его рассмотрение решено перенести на более поздний срок.

Согласно документу, из обстоятельств, которые ФАС может считать согласованными действиями, убирается упоминание об изменении цен на товар на мировых товарных рынках. "Отвязать цены на внутреннем рынке, цены на отечественные товары от мировых бирж. Сейчас, когда цены на мировых биржах разгоняются, в том числе, недружественными странами с помощью их же санкций, страдает их население. Нелогично, чтобы страдало наше население на внутреннем рынке", - объяснял ранее один из авторов законопроекта - Александр Савин.

Согласно действующему законодательству, ФАС может направить компании или ее должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения в случае каких-то публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке. Поправки предлагают разрешить ФАС направлять предостережение даже при наличии у ФАС информации о планируемом поведении.