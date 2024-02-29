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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна быть на пять лет больше текущего показателя и составить не менее 78 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием Федеральному собранию.

По его словам, особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

"При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам", - сказал он.

Путин отметил, что будут продолжены проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом.

Владимир Путин
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