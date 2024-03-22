Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожилое население в России в настоящее время составляет более 20%; к 2030 году каждый четвертый россиянин будет гражданином пожилого возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Минздрава Ольга Ткачева.

"При этом растет численность пожилого населения. Сегодня уже пожилое население составляет 23%, а к 2030 году каждый четвертый гражданин России будет гражданином пожилого возраста", - сказала Ткачева на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, рост продолжительности жизни - глобальная тенденция. С 2005 года в России отмечается устойчивый рост продолжительности жизни, и в настоящее время она достигает почти 74 лет. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 78 лет.