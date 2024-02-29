В РФ будут реализовывать новый нацпроект "Кадры"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать новый национальный проект под названием "Кадры".

"Нам важно, чтобы ребята, сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века", - сказал Путин в четверг в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, "на это будет направлен новый национальный проект "Кадры".

"Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они (эти учреждения) должны работать в единой логике, на общий результат. И здесь важно участие будущих работодателей", - сказал Путин.

Он отметил, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.