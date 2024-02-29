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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Президент РФ предложил запустить нацпроект "Молодежь России"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил запустить в этом году новый национальный проект "Молодежь России", главная цель которого - оказание поддержки подрастающему и молодому поколению страны.

"Предлагаю консолидировать положительный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России", - сказал глава государства в четверг в послании Федеральному Собранию.

Он отметил: "Это должен быть проект о будущем, для будущего нашей страны". "Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя - огромное спасибо за ваш подвижнический труд", - сказал Путин.

Подчеркнув большую роль наставников в воспитании молодежи, президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Кроме того, предлагается отдельное решение для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, где живет меньше 100 тыс. человек, добавил президент.

По его словам, уже с 1 марта 2024 года планируется вдвое увеличить федеральные выплаты таким специалистам за классное руководство и кураторство в колледжах и техникумах до 10 тыс. рублей.

Владимир Путин
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