Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

По его словам, инвестиции частного бизнеса в науку должны вырасти не менее чем вдвое

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил довести расходы государства и частных лиц на науку до 2% от ВВП к 2030 году.

"Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в науку и довести их долю до 2% процентов ВВП к 2030 году, и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию в четверг.

Он подчеркнул при этом, что "существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса - не менее чем вдвое к 2030 году".

Глава государства указал на важность эффективности подобных вложений. "Конечно же, главное - это эффективность таких вложений, речь идет о достижении конкретных научных результатов в каждом конкретном случае", - сказал Путин.