Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Президент потребовал повысить зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в послании потребовал повысить зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах.

"Профессиональные основы будущего специалиста закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов, - отметил он. - И прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме".

Он уточнил, что для этого потребуются дополнительные ресурсы.

"По предварительным подсчетам, в этом году - 1,5 млрд, потом 4,5 млрд - эти деньги тоже у нас подсчитаны, - уточнил президент. - Нам надо повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию".

Владимир Путин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил с 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Президент РФ предложил запустить нацпроект "Молодежь России"

В РФ будут реализовывать новый нацпроект "Кадры"

В России с 2025 года введут налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО

Президент РФ предложил ввести возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов

Президент РФ предложил ввести возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов

Путин заявил о необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей

Путин заявил о необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей

Президент РФ призвал к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });