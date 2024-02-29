Президент потребовал повысить зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в послании потребовал повысить зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах.

"Профессиональные основы будущего специалиста закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов, - отметил он. - И прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме".

Он уточнил, что для этого потребуются дополнительные ресурсы.

"По предварительным подсчетам, в этом году - 1,5 млрд, потом 4,5 млрд - эти деньги тоже у нас подсчитаны, - уточнил президент. - Нам надо повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию".