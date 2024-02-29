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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В РФ пока нет общей позиции по порогу беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Дискуссия о продлении или снижении порога беспошлинной торговли через маркетплейсы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжается, РФ пока не выработала свою позицию по этому вопросу, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Алексей Оверчук в кулуарах ежегодного послания президента РФ к Федеральному Собранию.

"Пока ничего не происходит (с точки зрения принятия решения на уровне ЕАЭС о продлении порога - ИФ)", - заявил он. На вопрос о том, сформирована ли позиция РФ, Оверчук сказал: "Пока нет".

Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, на уровне 1 тыс. евро (предельный вес посылки - 31 кг). Решение о повышении порога было принято в марте 2022 года на фоне введения санкций, в сентябре прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие этой меры до 1 апреля 2024 года.

До повышения порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в рамках e-commerce составлял 200 евро (предельный вес также 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составляет 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг. По данным источников "Интерфакса", сейчас рассматривается несколько вариантов: сохранение порога, его снижение до 500 евро или 200 евро, полная отмена с сохранением уровня пошлины в 15%, либо снижением до 5%.

Российские ведомства пока не называли свою позицию официально, газета "Ведомости" со ссылкой на письмо российским маркетплейсам и ритейлерам сообщала о том, что Минфин РФ выступает против продления порога в 1000 евро.

Сами ритейлеры пока не сформировали единой позиции отрасли по данному вопросу, говорил ранее представитель АКИТ.

В начале 2024 года Ozon высказывал обеспокоенность помощнику президента РФ Максиму Орешкину планами понизить порог, в соответствующем письме компания указывала на возможный рост цен и снижение объема торговли, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

В частности, по оценкам Ozon, установление нормы беспошлинного ввоза на уровне 200 евро может привести к падению объемов трансграничной торговли на 18-20%. При этом цены на товары стоимостью выше 200 евро вырастут на 10-15% с одновременным сокращением ассортимента и усложнением процессов покупки товаров. Если же ставка пошлины будет установлена на уровне 5% - то цены на соответствующие товары вырастут на 5%, процесс покупки также усложнится.

Ozon АКИТ Алексей Оверчук ЕАЭС Максим Орешкин
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