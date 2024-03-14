Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает нецелесообразным снижение с одной тысячи евро до 200 евро суммы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за границы. Он сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина сохранить порог в 1000 евро и после 1 апреля.

"Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в €1000 было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до €200 ударит в первую очередь по гражданам", - написал депутат.

По его оценке, в результате сокращения верхней границы пошлины в пять раз треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки, причем это коснется только недорогих товаров. Кроме того, объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, полагает политик. Также он считает, что результате снижения порога "Почта России" потеряет товаропоток на сумму ? 50 млрд в год: при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая".

29 февраля вице-премьер Алексей Оверчук говорил "Интерфаксу", что дискуссия о продлении или снижении порога беспошлинной торговли через маркетплейсы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжается, Россия пока не выработала свою позицию по этому вопросу.

Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, на уровне 1000 евро (предельный вес посылки - 31 кг). Решение о повышении порога было принято в марте 2022 года на фоне введения санкций, в сентябре 2023 года Евразийская экономическая комиссия продлила действие этой меры до 1 апреля 2024 года.

До повышения порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в рамках e-commerce составлял 200 евро (предельный вес также 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составляет 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

По данным источников "Интерфакса", сейчас рассматривается несколько вариантов: сохранение порога, его снижение до 500 евро или 200 евро, полная отмена с сохранением уровня пошлины в 15%, либо снижением до 5%.

Российские ведомства пока не называли свою позицию официально, в феврале "Ведомости" со ссылкой на письмо российским маркетплейсам и ритейлерам сообщали, что Минфин выступает против продления порога в 1000 евро.

Сами ритейлеры пока не сформировали единой позиции отрасли по данному вопросу, говорил ранее представитель АКИТ.

В начале 2024 года Ozon высказывал помощнику президента Максиму Орешкину обеспокоенность планами понизить порог, в соответствующем письме компания указывала на возможный рост цен и снижение объема торговли, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

В частности, по оценкам Ozon, установление нормы беспошлинного ввоза на уровне 200 евро может привести к падению объемов трансграничной торговли на 18-20%. При этом цены на товары стоимостью выше 200 евро вырастут на 10-15% с одновременным сокращением ассортимента и усложнением процессов покупки товаров. Если же ставка пошлины будет установлена на уровне 5% - то цены на соответствующие товары вырастут на 5%, процесс покупки также усложнится.