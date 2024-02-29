Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Оно длилось 2 часа 6 минут

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2024 года стало рекордным по продолжительности, оно длилось 2 часа 6 минут, сообщает корреспондент "Интерфакса".

До этого самым долгим Посланием было обращение президента к парламенту в 2018 году, оно заняло 1 час 57 минут.

Основную часть Послания президента заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.

Внешнеполитическая часть Послания президента была короткой и прозвучала в самом начале выступления Путина.

Тема специальной военной операции и, прежде всего, вопросы поддержки российских военнослужащих поднималась в Послании неоднократно. Обращение к парламенту президент прервал минутой молчания в память о погибших участниках СВО, а завершил Послание словами благодарности к военным.