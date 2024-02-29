Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Оно длилось 2 часа 6 минут

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2024 года стало рекордным по продолжительности, оно длилось 2 часа 6 минут, сообщает корреспондент "Интерфакса".

До этого самым долгим Посланием было обращение президента к парламенту в 2018 году, оно заняло 1 час 57 минут.

Основную часть Послания президента заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.

Внешнеполитическая часть Послания президента была короткой и прозвучала в самом начале выступления Путина.

Тема специальной военной операции и, прежде всего, вопросы поддержки российских военнослужащих поднималась в Послании неоднократно. Обращение к парламенту президент прервал минутой молчания в память о погибших участниках СВО, а завершил Послание словами благодарности к военным.

Федеральное Собрание Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

Путин призвал к 2030 году сортировать все подлежащие сортировке твердые отходы

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

Ипотеку со ставкой 2% для Дальнего Востока распространят на местных участников СВО

Программу социальной газификации расширят на территорию СНТ

Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил с 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });