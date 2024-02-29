Песков назвал послание Федеральному собранию во многом предвыборной программой Путина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию объясняется тем, что это во многом была программа кандидата в президенты РФ, международная проблематика в нем была затронута в концептуальном плане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжительность послания объясняется тем, что это во многом предвыборная программа кандидата, это видение кандидата в президенты Путина. Здесь два формата совпали", - сказал Песков телеканалу "Звезда".

В этом году Послание президента Федеральному собранию побило рекорд по продолжительности, оно длилось два часа шесть минут.

Говоря о международной части послания, которая была достаточно короткой и прозвучала в начале обращения президента, Песков пояснил, что "международная обстановка во многом сейчас диктует, закладывает тот режим, в котором предстоит решать внутренние задачи".

"Поэтому она (международная тематика в послании - ИФ) важна, но затрагивалась она исключительно в концептуальном плане, не было какой-то пострановой оценки, был изложен концептуальный подход", - сказал представитель Кремля.