В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), анонсированная президентом РФ в послании Федеральному Собранию, сможет подготовить руководителей на муниципальные и государственные должности, а также губернаторов, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.

"Это могут быть государственные и муниципальные должности, они смогут стать, например, во главе субъектов РФ, во главе предприятий различной направленности", - сказал Красов в четверг журналистам, отвечая на вопрос о том, кого будут готовить в рамках новой кадровой программы.