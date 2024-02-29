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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), анонсированная президентом РФ в послании Федеральному Собранию, сможет подготовить руководителей на муниципальные и государственные должности, а также губернаторов, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.

"Это могут быть государственные и муниципальные должности, они смогут стать, например, во главе субъектов РФ, во главе предприятий различной направленности", - сказал Красов в четверг журналистам, отвечая на вопрос о том, кого будут готовить в рамках новой кадровой программы.

РФ Госдума Леонид Красов
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