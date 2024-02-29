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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Участников СВО Путин назвал подлинной элитой

Их призвали участвовать в управлении страной, экономикой участвовать в воспитании молодежи

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Участники специальной военной операции, труженики и воины, должны считаться элитой России, участвовать в ее управлении и крупнейших проектах, заявил в послании президент Владимир Путин.

"Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых людей, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут", - сказал он.

Он уточнил, что имеет в виду и кадровых военных, и о добровольцев, людей гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу.

"Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты", - считает президент.

"Вы знаете, что слова "элита" во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считая себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х - вот они точно не элита. Подлинная настоящая элита - все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", - сказал Путин.

С 1 марта ветераны и участники СВО смогут подать заявление на учебу в первом потоке специальной кадровой программы. "Назовем ее "Время героев"", - отметил президент.

Кроме того, по словам Путина, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах.

Президент сказал также, что участники СВО - рядовые, сержанты, боевые офицеры - уже сегодня составляют костяк наших Вооруженных сил. "Те, кто намерен продолжать военную карьеру, будет получать приоритетное продвижение по службе, при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии", - заверил глава государства.

Владимир Путин СВО
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