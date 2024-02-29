Мутко заявил, что продление "Семейной ипотеки" затронет до 350 тысяч семей в год

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Продление программы льготного ипотечного кредитования семей с детьми позволит улучшать жилищные условия ежегодно еще 300 - 350 тысячам семей, заявил "Интерфаксу" генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Так он прокомментировал соответствующее предложение президента, включенное в послание Федеральному Собранию.

Мутко назвал "Семейную ипотеку" ключевым звеном государственной поддержки в улучшении жилищных условий россиян. С момента запуска программы в 2018 году в новую квартиру или дом с ее помощью переехали уже почти 1 млн семей.

В целом с момента запуска "Семейной ипотеки" ей воспользовались более 940 тысяч семей, сумма выданных ипотечных кредитов достигла уже 4,1 трлн рублей. В настоящее время на "Семейную ипотеку" приходится более 50% всех выдаваемых по госпрограммам кредитов.

"Семейная ипотека" со ставкой до 6% была запущена в начале 2018 года. Участниками программы могут стать семьи с одним и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, в которых воспитывается как минимум двое детей до 18 лет вне зависимости от даты их рождения.