Глава Минтруда пообещал учесть предложения родителей в нацпроекте "Семья"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Мероприятия нового нацпроекта "Семья" будут спроектированы с учетом предложений родительского сообщества, сообщил через пресс-службу министр труда и соцзащиты Антон Котяков, комментируя послание президента Федеральному собранию.

"Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта", - заявил он.

По его словам, в послании были озвучены некоторые меры, которые войдут в состав нового нацпроекта - продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейной ипотеки.

Он подчеркнул значимость решения о поддержке региональных программ, направленных на помощь семьям с детьми.

"Дополнительное федеральное финансирование для поддержки семей с детьми в размере 75 млрд рублей, как сегодня поручил президент, позволит усилить предложенные регионами решения. Акцент на тех субъектах, где ситуация - наиболее сложная", - подчеркнул Котяков.

О запуске нового нацпроекта "Семья" президент объявил в послании Федеральному собранию. В рамках проекта государство будет помогать семьям с детьми и обеспечивать рост рождаемости.